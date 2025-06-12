‏افادت وسائل إعلام سورية نقلا عن مصدر مطلع، بان واشنطن عدلت تصنيف البعثة السورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك إلى بعثة لحكومة معترف بها من قبل واشنطن.

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام سورية عن مصدر مطلع: واشنطن تعدل تصنيف البعثة السورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك إلى بعثة لحكومة معترف بها من قبل واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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