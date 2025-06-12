اشار وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الى إن الناشطين الفرنسيين الأربعة المؤيدين للفلسطينيين الذين ما زالوا محتجزين في إسرائيل، ومن بينهم ريما حسن، النائبة الفرنسية الفلسطينية في البرلمان الأوروبي، سيرّحلون الخميس والجمعة.
واردف بارو في تصريح له، "شكرا لأفراد البعثة على تحركهم الذي مكّن من التوصل إلى هذه النتيجة السريعة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الفرنسي: إسرائيل سترحّل الخميس والجمعة أربعة ناشطين كانوا على متن سفينة مساعدات لغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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