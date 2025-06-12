أعلن رئيس ​البنك الدولي​ أجاي بانغا لموظفي المؤسسة في رسالة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، أن المؤسسة ستستأنف دعم مشاريع توليد ​الطاقة النووية​ “للمرة الأولى منذ عقود”. وأوضح رئيس البنك الدولي في رسالته الإلكترونية أن الدعم سيتضمن “الجهود الرامية إلى توسيع نطاق المفاعلات النووية الحالية في الدول التي تمتلكها، وتحسين الشبكات والبنى التحتية. وسنعمل أيضا على تسريع إمكانات المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة التي ستوفر خيارا عمليا لمزيد من الدول على المدى الطويل”.

كانت هذه تفاصيل خبر البنك الدولي يرفع القيود على تمويل مشاريع الطاقة النووية "لأول مرة منذ عقود" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.