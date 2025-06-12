شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: معبر رفح من الجانب الفلسطيني دُمّر بالكامل ولا يمكن السير فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ مصر لديها معبر واحد فقط لإدخال المساعدات إلى غزة، بينما لدى إسرائيل 5 معابر أخرى.

وأضاف "رشوان"، في لقائه مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، عبر قناة "إكسترا نيوز": "بالنسبة إلى بعض الإخوة الذين يريدون دخول قطاع غزة من معبر رفح من الجانب المصري، هم لا يعرفون أن معبر رفح من الجانب الآخر لم يعد موجودا، فقد تم تدميره تدميرا كاملا، ولا يمكن السير فيه على القدمين.

وتابع: "في جانب الآخر من معبر رفح لا يمكن المشي، فالمباني والطرق في الجانب الفلسطيني من معبر رفح لم تعد موجودة تماما، وأصبحت هناك حفر عميقة في الأرض".

وواصل: "منذ بداية الحرب والعدوان على غزة في أكتوبر 2023، تجمع داخل إسرائيل قرابة 1800 صحفي أجنبي من كبريات وسائل الإعلام في العالم لطلب الإذن للتغطية، ولكن، لم يدخل غزة من المعابر الإسرائيلية، ولم يسمح بدخول أكثر من صحفيين اثنين، واحدة تتبع cnn، وصحفي آخر يتبع fox news، حيث دخلا من ساعتين إلى 3 ساعات مع الدبابات الإسرائيلية، وخرجا ولم يعد أحد بعدها نهائيا، ولا يوجد صحفي واحد طوال 20 شهرا يحمل جنسية غير فلسطينية استطاع الدخول إلى هناك، وهناك عدد كبير من الصحفيين الفلسطينيين قتلوا".

وقال ضياء رشوان، إنّ ما يحدث في المنطقة لا يتحمل صغائر الأمور، بما في ذلك، المزايدات على الدول، مشددًا، على أن الأمور أخطر من ذلك بكثير، ولا تُترك لهواة التواصل الاجتماعي.

وأضاف "رشوان"، أنّ إدارة الصراعات الضخمة مثل الصراع في غزة والملف النووي لا يدار بطريقة هواة التواصل الاجتماعي.

وتابع: "إسرائيل لديها على الأقل 200 رأس نووي، وإيران لا يعرف أحد قدراتها في هذا المجال، والعالم كله ارتعش عندما اشتبك الهند وباكستان، لأننا أمام دولتين نوويتين كبريتين، وبالتالي، فإن حجم ما يحصل ضخم جدا، ومصر تخوضه بقدر خطورته".

وشدد، على أن الدولة المصرية توفر كل الأدوات الدبلوماسية والسياسية والتحركات العسكرية على رؤوس الأشهاد في سيناء والمناورات والعروض العسكرية في المناطق المركزية بالقاهرة: "كل ذلك رسائل وأدوات في إدارة صراع معقد للغاية".

وواصل: "المتحمسون كُثر، وأقول لهم لا تكونوا كالدب الذي قتل صديقه، وهناك معلومات مؤكدة بوجود تواصل مباشر أو غير مباشر بين إسرائيل وسوريا، فحجم التغير في المنطقة كبير، ومن ثم، فإن قوافل دعم الشعب الفلسطيني شيء عظيم جدا، وأحيي بيان وزارة الداخلية شديد الرصانة والوضوح والمبدئية والانضباط على إيقاع المواقف المصرية وإيقاع القانون الدولي وسيادة الدول".