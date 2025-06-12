شكرا لقرائتكم خبر عن مركز مكافحة الشائعات: الاحتلال هاجم السفينة مادلين فى المياه الدولية والان مع تفاصيل الخبر

نفى مركز مكافحة الشائعات التابع لنقابه الإعلاميين برئاسة برئاسة النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ما تردده بعض حسابات على مواقع سوشيال ميديا تروّج، بأن السفينة مادلين تم إعتقال طاقمها داخل المياه الإقليمية المصرية على يد القوات البحرية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

و أكد المركز في بيان له ان تلك المنشورات وتغريدات مضللة، إذ تم اعتراض سفينة مادلين واعتقال طاقمها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية، وليس داخل المياة الإقليمية المصرية كما جاء بالتغريدات المضللة.



وأشار انه حسب بيان صادر عن تحالف أسطول الحرية فأن سفينته تعرضت للهجوم من قبل الجيش الإسرائيلي في الساعة 3:02 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا في المياه الدولية عند 31.95236 درجة شمالا، 32.38880 درجة شرقًا".



وكانت نقابة الإعلاميين أعلنت سابقا عن إطلاق مركز متخصص لمكافحة الشائعات، بالإضافة إلى استراتيجية شاملة للسيطرة على فوضى السوشيال ميديا.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق العديد من الأهداف، من بينها حماية النسيج الاجتماعى من خلال الحد من انتشار الشائعات والأخبار الزائفة التى تؤدى إلى التفرقة والانقسام، تعزيز الثقة فى المؤسسات، من خلال تقديم المعلومات الصحيحة والموثوقة، وبناء علاقة مبنية على الثقة بين المؤسسات الرسمية والمواطنين، ودعم جهود التنمية من خلال مواجهة الحملات المغرضة التى تستهدف إعاقة جهود التنمية، وتحسين صورة مصر عالمياً: من خلال تصحيح المعلومات المغلوطة التى يتم تداولها عن مصر فى الخارج.