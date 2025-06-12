اخبار العالم

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.500 سلة غذائية في محلية السوكي بولاية سنار في السودان

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.500 سلة غذائية في محلية السوكي بولاية سنار في السودان

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.500 سلة غذائية في محلية السوكي بولاية سنار في السودان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (1.500) سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا النازحة في محلية السوكي بولاية سنار في جمهورية السودان، استفاد منها (9.474) فردًا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيقًا للأمن الغذائي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا