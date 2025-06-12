مسيرة إسرائيلية تلفي قنبلتين على منزل في الحي الشرقي لعيتا الشعب

ألقت مسيرة إسرائيلية، قنبلتين اثنتين، على منزل في الحي الشرقي لبلدة ​عيتا الشعب​. وبحسب "الوكالة الوطنية" اقتصر الاعتداء الإسرائيلي على اضرار مادية، من دون تسجيل اصابات، فيما تنشط طائرات الاستطلاع الاسرائيلية بالتحليق في اجواء القطاع الأوسط، وبخاصة فرق يارون، وعينا آلشعب، وراميا في قضاء بنت جبيل.

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