اشارت المديريـّة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّـة في بيان، الى انه بدعوة من حراك بعض العسكريين المتقاعدين، سيقام بتاريخ الغد 12-06-2025 تجمع امام جامع محمد الأمين، وفي وسط بيروت بالقرب من السراي الحكومي، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اعتباراً من الساعة 9،00 صباحاً تدابير السير اللازمة والتحويلات الظرفية، كذلك إقفال: – شارع المصارف – الطرقات المؤدية من جسر الرينغ وسليم سلام باتجاه الإسكوا وذلك حتى الانتهاء. واملت من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة، حفاظاً على السّلامة العامّة، ومنعاً للازدحام.

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: تدابير سير في وسط بيروت تزامناً مع تجمع حراك العسكريين المتقاعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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