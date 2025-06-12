"الجديد": بري مُصر على تسمية القاضي زاهر حمادة لمنصب المدعي العام المالي

أفادت مصادر لـ"الجديد"، بأن "​التعيينات القضائية​ لا تزال عالقة بين وزير العدل ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ حول منصب المدعي العام المالي حيث يصر بري على تسمية القاضي ​زاهر حمادة​ وهو ما يعارضه نصار".

كذلك أفادت مصادر الثنائي لـ"الجديد"، بأن "برّي مصرّ على تعيين زاهر حمادة مدّعي عام مالي ويقول: "اذا في عليه شي خبروني غير هيك زاهر زاهر ثم زاهر".

وذكرت أن "اتصالات تحصل على خط بري - نصار يشارك فيها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للوصول الى حلول تسمح باقرار هذه التشكيلات وعدم عرقلتها".

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