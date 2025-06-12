"الجديد": بري مُصر على تسمية القاضي زاهر حمادة لمنصب المدعي العام المالي

أفادت مصادر لـ"الجديد"، بأن "التعيينات القضائية لا تزال عالقة بين وزير العدل ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول منصب المدعي العام المالي حيث يصر بري على تسمية القاضي زاهر حمادة وهو ما يعارضه نصار".
كذلك أفادت مصادر الثنائي لـ"الجديد"، بأن "برّي مصرّ على تعيين زاهر حمادة مدّعي عام مالي ويقول: "اذا في عليه شي خبروني غير هيك زاهر زاهر ثم زاهر".
وذكرت أن "اتصالات تحصل على خط بري - نصار يشارك فيها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للوصول الى حلول تسمح باقرار هذه التشكيلات وعدم عرقلتها".
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