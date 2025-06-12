الجيش: إصابة ضابط وعسكريَّين نتيجة انفجار ذخائر في منطقة عيناتا – بنت جبيل

أعلنت قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 11 /6/ 2025، تعرض ضابط وعسكريان في الجيش لإصابات طفيفة نتيجة إنفجار ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي أثناء عملهم على نقلها لمعالجتها في منطقة عيناتا – ​بنت جبيل​".

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