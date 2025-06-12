مسؤول عراقي: إخلاء بعض العاملين غير الأساسيين في السفارة الأميركية يتعلق بإجراءات تخص الوجود الأميركي بالمنطقة

أكد مصدر حكومي مسؤول، أن إخلاء بعض العاملين غير الأساسيين في ​السفارة الأميركية​ يتعلق بإجراءات تخص الوجود الأميركي بالمنطقة.

‏وذكر المصدر لوكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تعقيباً على تم تداوله من أخبار تتعلق بخطوة إخلاء لبعض العاملين غير الأساسيين في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد"، مؤكدا أن "هذه الخطوات تتعلق باجراءات تخص الوجود الدبلوماسي الأميركي في عدد من بلدان الشرق الأوسط، ولا يخص العراق فقط إذ لم يسجل لدى الجانب العراقي أي مؤشر أمني يستدعي هذا الاخلاء".

‏وجدد التأكيد على "أن كل المؤشرات والايجازات الأمنية تدعم تصاعد قراءات الاستقرار واستتباب الأمن الداخلي، وأن جميع البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في العراق، تتمتع بأوسع مديات العمل الآمن وحرية التواصل والفاعلية وبمختلف النشاطات وعلى مستوى جميع انحاء العراق وليس في العاصمة بغداد فقط".