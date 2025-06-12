رويترز: قائد القيادة الوسطى الأميركية أرجأ الإدلاء بشهادته أمام المشرعين غدا بسبب التوتر في الشرق الأوسط

ذكرت وكالة "رويترز" بان قائد القيادة الوسطى الأميركية أرجأ الإدلاء بشهادته أمام المشرعين غدا بسبب التوتر في الشرق الأوسط. وفي وقت سابق، صرح قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" الجنرال مايكل كوريلا، أنه قدم للرئيس دونالد ترامب خططا عسكرية لضرب إيران وأنه مستعد للتنفيذ إذا ما تلقى الأوامر بذلك. وقال خلال شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب: "لقد قدمت لوزير الدفاع والرئيس مجموعة واسعة من الخيارات".

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