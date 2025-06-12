وسائل إعلام أميركية: إعلان حالة الاستعداد التام في القواعد الاميركية كافة في منطقة الشرق الأوسط

افادت ‏وسائل إعلام أميركية بإعلان حالة الاستعداد التام في القواعد الاميركية كافة في منطقة الشرق الأوسط. وذكر مسؤولان بان الجيش الأميركي وافق على مغادرة أفراد عائلات قواته طواعية من الشرق الأوسط.

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