البيت الأبيض: ترامب منفتح على التواصل مع زعيم كوريا الشمالية

اشارت البيت الأبيض الى إن الرئيس ​دونالد ترامب​ سيرحب بالتواصل مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وذلك بعد أن ارتبط الرئيسان بعلاقات ودية خلال ولاية ترامب الأولى.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين، بانه "لا يزال الرئيس مستعدا لتبادل الرسائل مع كيم جونج أون".