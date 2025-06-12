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البيت الأبيض: ترامب منفتح على التواصل مع زعيم كوريا الشمالية

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البيت الأبيض: ترامب منفتح على التواصل مع زعيم كوريا الشمالية

اشارت البيت الأبيض الى إن الرئيس ​دونالد ترامب​ سيرحب بالتواصل مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وذلك بعد أن ارتبط الرئيسان بعلاقات ودية خلال ولاية ترامب الأولى.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين، بانه "لا يزال الرئيس مستعدا لتبادل الرسائل مع كيم جونج أون".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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