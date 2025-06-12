هيئة البث العبرية: انتشال جثة الاسير يائير يعقوب من غزة وإعادتها إلى إسرائيل

ادعت وسائل إعلام عبرية، أن الجيش الإسرائيلي انتشل ​جثة أسير​ من قطاع غزة، بينما لم يصدر على الفور تعقيب من حركة حماس.

وتحدثت هيئة البث العبرية الرسمية عن “انتشال جثة الأسير يائير يعقوب، من قطاع غزة، وإعادتها إلى إسرائيل”. وادعت القناة “12” العبرية الخاصة، أن “جثمان يائير أُعيد إلى إسرائيل عبر عملية عسكرية لا يزال معظم تفاصيلها خاضعا للرقابة الأمنية”.