ادعت وسائل إعلام عبرية، أن الجيش الإسرائيلي انتشل جثة أسير من قطاع غزة، بينما لم يصدر على الفور تعقيب من حركة حماس.
وتحدثت هيئة البث العبرية الرسمية عن “انتشال جثة الأسير يائير يعقوب، من قطاع غزة، وإعادتها إلى إسرائيل”. وادعت القناة “12” العبرية الخاصة، أن “جثمان يائير أُعيد إلى إسرائيل عبر عملية عسكرية لا يزال معظم تفاصيلها خاضعا للرقابة الأمنية”.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث العبرية: انتشال جثة الاسير يائير يعقوب من غزة وإعادتها إلى إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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