بزشكيان: نتحدث مع أميركا وأوروبا ولن نرضخ للإملاءات ولا يحق لأحد منعنا من البحث العلمي بالمجال النووي

أشار الرئيس ال​إيران​ي ​مسعود بزشكيان​، الى أن "أعداؤنا يحاولون إثارة فتنة داخلية للهجوم علينا وبوحدتنا سنفشل مساعيهم، ونحن نتحدث مع أميركا وأوروبا ولن نرضخ للإملاءات ولا يحق لأحد منعنا من البحث العلمي بالمجال النووي".

وأكد بزشكيان، أنه "يطالبوننا بالتخلي عن قدراتنا كي يتسنى لإسرائيل أن تلقي القنابل على رؤوسنا".

وكان قد أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، تمسكه بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أنه لا يزال مصممًا على عدم السماح لطهران بتحقيق هذا الهدف.

وفي تصريحات نقلتها "سكاي نيوز عربية"، أوضح ترامب أن ثقته بالتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي بدأت تتراجع، معتبرًا أن الإيرانيين لا يُبدون الحماسة نفسها لإبرام اتفاق، وأضاف: "أعتقد أنهم سيرتكبون خطأ، لكن سنرى".

وأشار ترامب إلى أن "من الأفضل بكثير تجنب الحرب، وبدون أن يموت الناس، لذا من الأفضل أن يتم الأمر بهذه الطريقة".