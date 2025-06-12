ذكر مسؤول أميركي لـ "رويترز" بان وزير الدفاع الاميركي ​بيت هيغسيث​ أذن بالمغادرة الطوعية لأفراد أسر العسكريين من مواقع في أنحاء الشرق الأوسط، بسبب التوترات في المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي لرويترز: وزير الدفاع أذن بالمغادرة الطوعية لأفراد أسر العسكريين من مواقع في أنحاء الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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