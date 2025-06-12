"نيويورك تايمز": ترامب تلقى اتصالا هاتفيا من إيلون ماسك

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب تلقى اتصالا هاتفيا من إيلون ماسك في وقت متأخر من يوم الاثنين قبل أن يعبر الأخير عن أسفه بشأن بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي".
وذكر البيت الأبيض أن "ترامب يُقدر اعتذار ماسك، وذلك بعد ساعات من تعبير ماسك عن أسفه".
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، للصحفيين أن "الإدارة لم تقم بأي جهود لمراجعة العقود الحكومية مع شركات ماسك".
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