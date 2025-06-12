أسوشيتد برس: الخارجية الأميركية ستأمر بإخلاء جزئي لسفارتي أميركا بالبحرين والكويت

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن وزارة الخارجية الأميركية تستعد اليوم الأربعاء لإصدار أوامر لموظفي سفارتي واشنطن في ​البحرين​ و​الكويت​ غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة البلدين.

وذكر مسؤول أمني عراقي ومصدر أميركي لـ"رويترز" أن السفارة الأميركية في العراق تستعد أيضا للإخلاء.

واشار مسؤول أميركي آخر الى إنه لم يطرأ أي تغيير على العمليات في قاعدة العديد الجوية في قطر، أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، وإنه لم يصدر أي أمر إخلاء للموظفين أو العائلات المرتبطة بالسفارة الأميركية في قطر، والتي تعمل كالمعتاد.