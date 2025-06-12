ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن وزارة الخارجية الأميركية تستعد اليوم الأربعاء لإصدار أوامر لموظفي سفارتي واشنطن في البحرين والكويت غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة البلدين.
وذكر مسؤول أمني عراقي ومصدر أميركي لـ"رويترز" أن السفارة الأميركية في العراق تستعد أيضا للإخلاء.
واشار مسؤول أميركي آخر الى إنه لم يطرأ أي تغيير على العمليات في قاعدة العديد الجوية في قطر، أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، وإنه لم يصدر أي أمر إخلاء للموظفين أو العائلات المرتبطة بالسفارة الأميركية في قطر، والتي تعمل كالمعتاد.
كانت هذه تفاصيل خبر أسوشيتد برس: الخارجية الأميركية ستأمر بإخلاء جزئي لسفارتي أميركا بالبحرين والكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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