مسؤول أميركي لرويترز: بإمكان أفراد أسر العسكريين الأميركيين في البحرين المغادرة مؤقتا بسبب تصاعد التوتر في المنطقة

أفاد مسؤول أميركي لـ "رويترز" بانه بإمكان أفراد أسر العسكريين الأميركيين في ​البحرين​ المغادرة مؤقتا بسبب تصاعد التوتر في المنطقة.

وفي وقت سابق، ذكر مسؤول أمني عراقي ومصدر أميركي إن السفارة الأميركية في العراق تستعد لإخلاء منظم نظرا لتزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.

واشار مسؤول أميركي آخر الى إنه لم يطرأ أي تغيير على العمليات في قاعدة العديد الجوية في قطر، أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وإنه لم يصدر أي أمر إخلاء للموظفين أو العائلات المرتبطة بالسفارة الأميركية في قطر، والتي تعمل كالمعتاد.

وكان وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده قال في وقت سابق اليوم إن طهران ستستهدف قواعد أميركية في المنطقة إذا فشلت المحادثات النووية أو اندلع صراع مع واشنطن.