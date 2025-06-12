رويترز: السفارة الأميركية في العراق تستعد للإخلاء بسبب "مخاطر أمنية متزايدة"

ذكر مسؤول أمني عراقي ومصدر أميركي لـ رويترز" إن ​السفارة الأميركية في العراق​ تستعد لإخلاء منظم نظرا لتزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.

واوضح مسؤول أميركي آخر، بانه "من المقرر أن تجري وزارة الخارجية إخلاء منظما للسفارة الأميركية في بغداد. الهدف هو القيام بذلك عبر الوسائل التجارية، لكن الجيش الأميركي مستعد للمساعدة في حال طلب منه ذلك".

وذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفقا لمقابلة نشرت اليوم الأربعاء إنه بات أقل ثقة تجاه موافقة إيران على وقف تخصيب اليورانيوم بموجب اتفاق مع واشنطن.

واشار مسؤول أميركي آخر الى إنه لم يطرأ أي تغيير على العمليات في قاعدة العديد الجوية في قطر، أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وإنه لم يصدر أي أمر إخلاء للموظفين أو العائلات المرتبطة بالسفارة الأميركية في قطر، والتي تعمل كالمعتاد.

وكان وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده قال في وقت سابق اليوم إن طهران ستستهدف قواعد أمريكية في المنطقة إذا فشلت المحادثات النووية أو اندلع صراع مع واشنطن.