شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: بيان "الخارجية" يعبر عن موقف مصر الطبيعي في دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ مصر رحبت بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مؤكدة، استمرار مصر في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من 2 مليون من الاشقاء الفلسطينيين.

وأضاف "رشوان"، في لقائه مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، عبر قناة "إكسترا نيوز": "هذا الكلام محترم جدا، وهو موقف مصر الطبيعي، حيث ترحب بأي موقف مساند للشعب الفلسطيني، فمصر لا تعتبر نفسها مساندا، بل جزءً من الأمة العربية والشعب الفلسطيني قضيتها الأساسية".

وتابع الكاتب الصحفي: "وبالتالي، أحسنت وزارة الخارجية بأن بدأت بيانها في هذا الأمر، لأنه أصل الأمور، فنحن في حاجة إلى مساندة دولية، ولكن المساندة يجب أن تنظم بطريقة لها علاقة بالقانون الدولي الذي ننتقد إسرائيل باختراقه، والحفاظ على السيادة الذي هو أصل القانون الدولي".