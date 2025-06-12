شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين الأحرار: مصر لا تزايد ولا تفرّط.. وأمنها القومي خط أحمر والان مع تفاصيل الخبر

أشاد حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بالموقف الوطني الراسخ للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيان وزارة الخارجية المصرية في التعبير عن سياسة مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ووضع الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة.

وقال الحزب في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يُساوَم عليه، وأن ضبط تحركات الوفود على الحدود يأتي لحماية السيادة ومراعاة لحساسية المشهد الأمني والإنساني.

وحذر الحزب من محاولات البعض استغلال المأساة الفلسطينية للظهور الإعلامي أو تحقيق مكاسب سياسية مشبوهة، ويؤكد أن الالتزام بالإجراءات المصرية هو السبيل الوحيد لضمان فاعلية التضامن.

وأكد حزب المصريين الأحرار باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الكيان المصري أن الدولة المصرية قيادة وشعب ومؤسسات وطنية لم تتخلي للحظة عن القضية الفلسطينية في حين توار الجميع وغض الطرف.

وهنا جدد حزب المصريين الأحرار دعمه الكامل لمواقف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات مصر الوطنية، كما يدعو الحزب المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، ووقف آلة القتل والحصار، وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة.