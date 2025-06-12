شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية النواب تدعو للجهات الراغبة في زيارة المناطق الحدودية الالتزام بالمسارات الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضوء التطورات الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وما تشهده الساحة الدولية من تفاعل متزايد مع الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيون جراء العدوان الإسرائيلي، تعرب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش عن دعمها الكامل للمواقف الدولية الرافضة للانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتشيد بكافة الجهود البرلمانية والشعبية التي تتضامن مع الحقوق المشروعة لهذا الشعب الصامد.

وفي هذا الإطار، وإزاء رغبة العديد من الوفود الدولية، البرلمانية والحقوقية، في زيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، تؤكد اللجنة أهمية احترام الإجراءات التنظيمية المعتمدة من الدولة المصرية بشأن هذه الزيارات، والتي تهدف بالأساس إلى ضمان سلامة الوفود الزائرة، وحسن إدارة التحركات على الأرض في ظل الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة.

وتدعو اللجنة كل الجهات الراغبة في القيام بهذه الزيارات إلى الالتزام بالمسارات الرسمية المعتمدة، سواء من خلال السفارات المصرية بالخارج، أو عبر السفارات الأجنبية في القاهرة، أو بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، مع تأكيد أن هذه الإجراءات ضرورية وليست شكلية، بل تعكس حرص الدولة المصرية على أداء دورها الإنساني والسياسي بمسؤولية وجدية.

كما تشدد اللجنة على أهمية التزام كافة الزائرين بقوانين الدولة المصرية المتعلقة بالدخول والإقامة، والتقيد بالتصاريح والتأشيرات المنظمة، انطلاقاً من احترام السيادة الوطنية وتقديراً للجهود التي تبذلها مصر في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات.

وختامًا، تؤكد لجنة العلاقات الخارجية أن مصر تظل الطرف العربي الأوثق ارتباطا بالقضية الفلسطينية، وهي تواصل بشتى الأدوات السياسية والدبلوماسية والإنسانية جهودها لرفع الحصار عن غزة، وإنهاء معاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم، بالتوازي مع تحركات دولية تهدف إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل ودائم.