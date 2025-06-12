شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب العربي للعدل والمساواة: دعم فلسطين التزام ثابت.. والسيادة المصرية فوق كل اعتبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد السيد علي، رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية يعكس عمق الانتماء القومي والإنساني، ويترجم سياسة دولة ترفض العدوان وتدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بكل الوسائل الدبلوماسية والإنسانية.

وقال إن مصر قدمت للعالم نموذجًا في إدارة الأزمة في قطاع غزة، عبر المساعدات المستمرة وفتح معبر رفح وتيسير مرور الجرحى والمصابين، فضلًا عن تحركات سياسية نشطة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحصار. وأضاف أن هذه الجهود تُبذل رغم الظروف الإقليمية المعقدة ومحاولات بعض الأطراف المزايدة أو التشويش على الدور المصري.

وشدد رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة على أن مصر ترحب بأي جهد داعم لفلسطين طالما التزم بالضوابط والإجراءات المنظمة لدخول المناطق الحدودية، وفي مقدمتها مدينة العريش ومعبر رفح، لأن الحفاظ على الأمن القومي لا يقل أهمية عن تقديم الدعم الإنساني.

وأوضح أن أي تجاوز لتلك الإجراءات تحت مسميات إنسانية أو شعبوية لا يخدم القضية، بل يفتح الباب أمام الفوضى واستغلال معاناة الفلسطينيين لأغراض سياسية مرفوضة، مؤكدًا أن مصر تملك من الرصيد التاريخي ما يجعلها الرقم الصعب في معادلة دعم فلسطين دون أن تُفرط في سيادتها أو قوانينها.