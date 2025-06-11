شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: بيان الخارجية حول دخول الوفود الأجنبية يؤكد المسؤولية الوطنية والتزام أخلاقي والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب سامح الشيمي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن بيان وزارة الخارجية بشأن تنظيم دخول الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية مع قطاع غزة، يعكس حرص الدولة المصرية على ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها، في إطار من المسؤولية الوطنية والتزامها الأخلاقي تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد الشيمي، أن الدولة المصرية لم تغلق أبوابها أمام الوفود الإنسانية أو الحقوقية، بل وضعت آلية واضحة ومنظمة لضمان سلامة الجميع، سواء من الوفود الزائرة أو من الجهات العاملة على الأرض، مشيرًا إلى أن الالتزام بهذه الإجراءات يُعد شرطًا أساسيًا للتعامل المسؤول والمنضبط مع الأزمة.



وشدد على إن البيان يحمل في طياته رسالة واضحة مفادها أن مصر لا تتخلى عن دورها، ولكنها أيضًا لا تترك حدودها دون تنظيم أو رقابة، موضحاً أن الأمن القومي لا يُدار بردود الأفعال وضوابط دخول الوفود واجب في زمن الحرب.

وأكد أن مصر فتحت أبوابها لعشرات الوفود والمنظمات، لكنها تطلب فقط التنسيق المسبق والاحترام الكامل للقواعد، وهو أمر لا يقلل من قيمة أي وفد، بل يضع الأمور في إطارها الصحيح.

وأشار إلى أن القاهرة، وعلى الرغم من تعقيد الوضع الإقليمي، لا تزال تتمسك بمبادئ القانون الدولي، وتدعو العالم إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفك الحصار، لكن من موقع الدولة الراسخة، لا الدولة المنفعلة.