شكرا لقرائتكم خبر عن عضو خارجية النواب: مصر تتحرك بحكمة في دعم غزة.. ونرفض المزايدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تقف في الصفوف الأولى دعمًا للشعب الفلسطيني، سياسيًا وإنسانيًا، لكنها في الوقت ذاته تدير هذا الملف الخطير بحكمة ومسؤولية تامة تضع أمن البلاد وسيادتها فوق أي اعتبار.

وقال القاضي، في تصريح صحفي، إن مصر قدمت نموذجًا فريدًا في دعم الأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع العدوان على غزة، حيث تدفقت المساعدات، وجرى استقبال الجرحى، فضلًا عن التحركات السياسية والدبلوماسية المتواصلة التي تقودها القاهرة على مختلف المستويات، في وقت صمت فيه كثيرون.

وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية إلى أن معبر رفح شريان إنساني مفتوح لغزة بجهد مصري خالص، لكن التعامل معه لا يمكن أن يتم إلا وفق القوانين والإجراءات المنظمة التي تحترم السيادة الوطنية لمصر، حفاظًا على الأمن القومي للبلاد، مشددًا على أن أي محاولة لاستغلال المعبر لأغراض سياسية أو أخرى غير إنسانية مرفوضة تمامًا.

وأضاف القاضي أن مصر لن تتراجع عن دعمها الثابت لفلسطين، ولكنها في الوقت ذاته ستحرص على أن تكون أي تحركات في هذا الإطار ضمن الأطر القانونية والتنسيق الرسمي مع الجهات المختصة، بما يضمن سلامة الجميع ويحافظ على الاستقرار في المنطقة