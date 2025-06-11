شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد سمير زكريا: بيان الخارجية وضع إطارا مسئولا للتعامل مع الزيارات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية، أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن ضرورة تنظيم زيارات الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية مع غزة، يعكس وعياً استراتيجياً وحرصاً بالغاً على حماية الأمن القومي المصري، في ظل ظروف إقليمية متوترة وأزمة إنسانية خطيرة في قطاع غزة.

وأوضح زكريا أن تأمين المناطق الحدودية أولوية، والخارجية وضعت إطارًا مسؤولًا للتعامل مع الزيارات الأجنبية، فضلاً أن التأكيد على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لتنظيم تلك الزيارات هو أمر بديهي لأي دولة ذات سيادة، خصوصًا إذا كانت تلك الزيارات تتجه إلى مناطق ذات طبيعة أمنية دقيقة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف أن مصر تقوم بدور محوري لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية، والضغط على الاحتلال لرفع الحصار، مشددًا على أن تلك الجهود الدبلوماسية والإنسانية لا يجب أن تفسر على أنها تساهل في الإجراءات السيادية أو التنظيمية، بل على العكس، فإن التنظيم الدقيق يضمن استمرار الدعم بطريقة فعالة وآمنة.

وأشار النائب إلى أن ما ورد في بيان الخارجية يُعد رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بضرورة احترام القوانين المصرية، والتعامل من خلال القنوات الرسمية لضمان التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بما يحقق الهدف الإنساني والسياسي دون المساس بالأمن الوطني.