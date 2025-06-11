شكرا لقرائتكم خبر عن جمال التهامي: أحزاب التحالف ستدعم بعضها بعضا في الدوائر الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، عضو تحالف الأحزاب المصرية، إن أهمية الاستحقاقات الدستورية أنها تكشف حجم الثقل الذي يتمتع به السياسيين داخل الشارع المصري، وهو ما يسعى دائما تحالف الأحزاب المصرية إلى تحقيقه، وهو الحصول على ثقة المواطنين، مشيرا إلى أن التحالف عكف خلال الفترة الماضية على وضع معايير لاختيار ممثلي أحزاب التحالف في الانتخابات المقبلة ولاسيما على المقاعد الفردية.

وأضاف رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن كل أحزاب التحالف له ممثلين سيتم الدفع بهم، وسنعمل على مساندة كافة المرشحين، ضمن إستراتيجية عمل التحالف وخطته في الانتخابات، بجانب تحديد مراكز الثقل لكل حزب على حدة عن أن يدعمه باقي أحزاب التحالف.

جاء ذلك خلال فعاليات اجتماع تحالف الأحزاب المصرية الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، وذلك لبحث عدد من الملفات المحورية المرتبطة بالاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة فى 2025.

جاء ذلك بحضور أعضاء المجلس الرئاسي للتحالف ولفيف من ممثلي الأحزاب ووسائل الإعلام المختلفة.

ويناقش الاجتماع المحاور الأساسية للبرنامج الانتخابى الذى ستخوض به الأحزاب السباق البرلمانى، بالإضافة إلى حسم ملف المقاعد الفردية التى سينافس عليها مرشحو التحالف فى مختلف المحافظات.

ويأتى هذا الاجتماع فى توقيت سياسى بالغ الأهمية، مع اقتراب العد التنازلى للاستحقاق النيابى، حيث تسعى الأحزاب المنضوية تحت مظلة التحالف إلى ترتيب أوراقها مبكرا، وتوسيع قاعدة التفاهم والتنسيق فيما بينها، بما يعزز من فرص المنافسة ويقلل من التشتيت الانتخابى داخل القواعد الجماهيرية.