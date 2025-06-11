شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الريادة: معركتنا الحقيقية ستكون على المقاعد الفردية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، إن التحالف أضحى رقما مهما في الحياة السياسية، ولذلك سندفع بكوادر مهمة داخل الشارع المصري والانتخابات القادمة.

وأضاف أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن التحالف لن ينافس نفسه ولن تنافس أحزابه بعضها بعضا وإنما سيكون هناك تنظيم عبر لجنة وضعت معايير لاختيار ممثلي أحزاب التحالف ومساندة مرشحي أحزاب التحالف.

ولفت رئيس حزب الريادة، معركتنا الحقيقية ستكون على المقاعد الفردية، ولدينا كوادرنا التي تحظى بثقة الشارع المصري، وسندفع بهم في الاستحقاقات الدستورية المقبلة، جاء ذلك خلال فعاليات اجتماع تحالف الأحزاب المصرية الذي ينضوى تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، وذلك لبحث عدد من الملفات المحورية المرتبطة بالاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة فى 2025. جاء ذلك بحضور أعضاء المجلس الرئاسي للتحالف ولفيف من ممثلي الأحزاب ووسائل الإعلام المختلفة.

ويناقش الاجتماع المحاور الأساسية للبرنامج الانتخابى الذى ستخوض به الأحزاب السباق البرلمانى، بالإضافة إلى حسم ملف المقاعد الفردية التى سينافس عليها مرشحو التحالف فى مختلف المحافظات.

ويأتى هذا الاجتماع فى توقيت سياسى بالغ الأهمية، مع اقتراب العد التنازلى للاستحقاق النيابى، حيث تسعى الأحزاب المنضوية تحت مظلة التحالف إلى ترتيب أوراقها مبكرا، وتوسيع قاعدة التفاهم والتنسيق فيما بينها، بما يعزز من فرص المنافسة ويقلل من التشتيت الانتخابى داخل القواعد الجماهيرية.