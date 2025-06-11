شكرا لقرائتكم خبر عن طارق درويش: تحالف الأحزاب المصرية قادر على المنافسة فى الانتخابات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، عضو تحالف الأحزاب المصرية، إنه من أبرز المعايير التي تم وضعها لاختيار الكوادر الانتخابية هي أنه لابد أن يكون المرشح كادر حقيقي ويحظى بثقة الناس، ويمتلك قدرة علي الإنفاق.

وقال رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن الحزب لديه كوادر لها القدرة على خوض الانتخابات لأن حزب الأحرار حزب له تاريخ مشرف والكل يعلم ذلك وكان له نواب بالبرلمان مشهود لهم عبر تاريخه السياسي.

وأضاف درويش، أن هذا الاجتماع وهذا الالتفاف والالتئام بين الأحزاب ، ونجاح النائب تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، يعبر تعبيرا دقيقا وحيا عن أننا نرسم صورة حقيقية للديمقراطية والنائب تيسير مطر له سياسة ناجحة ويدير التحالف بروح الحب والتقدير للجميع ونشكر جهوده المتواصلة.

وتابع بالقول: تحالف الأحزاب المصرية قادر علي المنافسة في الانتخابات القادمة لما يمتلكه من كوادر لها تاريخ برلماني وحزبي مشرف.

جاء ذلك خلال فعاليات اجتماع تحالف الأحزاب المصرية الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، وذلك لبحث عدد من الملفات المحورية المرتبطة بالاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة فى 2025، بحضور أعضاء المجلس الرئاسي للتحالف ولفيف من ممثلي الأحزاب ووسائل الإعلام المختلفة.

ويناقش الاجتماع المحاور الأساسية للبرنامج الانتخابى الذى ستخوض به الأحزاب السباق البرلمانى، بالإضافة إلى حسم ملف المقاعد الفردية التى سينافس عليها مرشحو التحالف فى مختلف المحافظات.

ويأتى هذا الاجتماع فى توقيت سياسى بالغ الأهمية، مع اقتراب العد التنازلى للاستحقاق النيابى، حيث تسعى الأحزاب المنضوية تحت مظلة التحالف إلى ترتيب أوراقها مبكرا، وتوسيع قاعدة التفاهم والتنسيق فيما بينها، بما يعزز من فرص المنافسة ويقلل من التشتيت الانتخابى داخل القواعد الجماهيرية.