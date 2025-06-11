عضو بالشيوخ: دعم فلسطين لا يكون بالعواطف وحدها بل عبر تحركات مدروسة ومنظمة

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أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن دعم القضية الفلسطينية لا يكون بالعواطف وحدها، بل عبر تحركات مدروسة ومنظمة تحترم السيادة الوطنية وتدعم الجهود الرسمية القائمة بالفعل على الأرض.

وأشار إلى أن ما يُعرف بـ"القافلة الشعبية" المتجهة نحو معبر رفح، يجب أن يُنظر إليه بحذر، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وقال مصطفى: "المعبر ليس مجرد نقطة عبور، بل جزء من منظومة أمن قومي تُدار وفق حسابات دقيقة تحفظ لمصر استقرارها، وتتيح في الوقت نفسه وصول المساعدات إلى غزة بشكل مسؤول وآمن. أي تحركات غير منسقة تضع هذه المنظومة تحت ضغط غير مبرر، وتفتح المجال أمام استغلال إعلامي وسياسي لا يخدم لا مصر ولا القضية الفلسطينية".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هناك جهات تحاول، عن قصد أو دون وعي، الزج بمصر في مشاهد إعلامية مستفزة تضعف دورها الإقليمي والإنساني. قائلا: "نحن لسنا في سباق شعارات، بل في معركة دبلوماسية حقيقية تتطلب الانضباط الكامل والالتزام بالقنوات الرسمية"، حسب تعبيره.

واختتم النائب علاء مصطفى بتوجيه رسالة واضحة إلى الشعوب العربية: "من أراد أن يدعم فلسطين، فليدعم مصر في دورها، لا أن يضغط عليها أو يضعها في مواقف حرجة. فدعم الأشقاء لا يكون بتعريض الدولة الوحيدة التي تبذل الكثير دفاعا عن القضية الفلسطينية للخطر أو الاتهام".