الأمين العام لجامعة الدول العربية يرحب بقرار خمس دول فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين متطرفين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - رحَّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بقرار كلٍ من بريطانيا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وكندا، والنرويج، فرض عقوبات على وزيرين متطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلية؛ بسبب تحريضهما المستمر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وعدّ في بيان صادر اليوم القرار خطوة مهمة نحو محاسبة مسؤولين في حكومة دولة الاحتلال تورطوا في تحريض واضح على العنف ورسخوا من نهج استهداف الفلسطينيين في الضفة من قبل المستوطنين مع الإفلات من العقاب، مؤكدًا أن فرض العقوبات على الوزيرين يكشف للعالم بما في ذلك للشعب الإسرائيلي نفسه مدى الإجرام الذي تورط فيه مسؤولون حكوميون بالغوا التطرف بما أفضى إلى ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.

وقال أبو الغيط :”إن قرار الدول الخمس خطوة أولية مهمة نحو إعادة التوازن للموقف الدولي من جرائم الحرب ضد الفلسطينيين واتخاذ إجراءات عملية نحو محاسبة المتورطين في العنف والتحريض على التطهير العرقي والإبادة”.

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