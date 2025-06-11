قائد الكلية الحربية زار المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة على رأس وفد من ضباط الحربية

زار العميد الركن المغوار فادي ابي حيدر قائد ​الكلية الحربية​ على رأس وفد من ضباط الكلية المعهد الفني الانطوني في الدكوانة حيث كان في استقباله مدير المعهد الاب شربل بوعبود ومدير المعهد والهيئة الادارية والتعليمية في المعهد.

ولفت الاب بوعبود، الى أنه "يشرفني ان ارحب بكم حضرة العميد قائد الكلية الحربية مع نخبة من الضباط في رحاب هذا الصرح الفني والثقافي تحلون فيه أصدقاءً أوفياء وأبطالا شجاعاء فيزداد المعهد تألقا ورفعة بحضوركم الكريم وقد بادرتم إلى زيارتنا تحملون لنا الامل وسط اليأس والثبات في عالم يتزعزع اليوم تلوا الاخر".

وأشار الى أننا "أرسينا صداقة مودة واحترام مع الكلية الحربية منذ عهد سلفكم وبادرنا إلى التعاون قدر المستطاع إيماناً منا ان الجيش هو الضمانة الوحيدة في وطننا ودعماً وتعزيزا لطلاب الكلية وحاجتهم فكان المعهد السباق المبادرات والدعم قدر المستطاع واذ نتطلع معكم ان يستمر هذا العمل بهمتكم وبصلاتنا لكم وللمؤسسة العسكرية كل يوم".

من جهته، قال بو حيدر "لمسنا خلال هذه الجولة في المعهد عم عمق رسالة الرهبانية الأنطونية في انشاء هذا الصرح لتنمية المواهب الفنية الشابة ولنشر ثقافة الإبداع والجمال".