بلدية زحلة نحو شراكة بيئية مع وكالة مياه "Rhone Méditerranée Corse" الفرنسية لحماية البردوني

استقبل رئيس ​بلدية زحلة​–معلقة وتعنايل المهندس سليم غزالة وفدًا من وكالة مياه "Rhone Méditerranée Corse" الفرنسية، ممثلاً بالسيد ريمي تورون، وذلك في إطار البحث في توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين بلدية زحلة واتحاد بلديات "Grand Pic Saint Loup" في فرنسا، تهدف إلى حماية مياه حوض نهر البردوني. ويأتي هذا التعاون ضمن مشروع بيئي متكامل يركّز على وضع استراتيجيات وتطبيق ممارسات وأنشطة زراعية مستدامة في مناطق وادي العرائش، التويتة، وقاع الريم، تحت إشراف الجمعية اللبنانية للتحريج والحدائق "LRI". رافق الوفد كل من السيدة جويل بويغ، المهندس سعيد جدعون، والدكتور خالد سليم، إلى جانب فريق عمل "LRI".

وعقب الاجتماع، قام الوفد بزيارة ميدانية لعدد من الأراضي الزراعية في المنطقة، بهدف الاطلاع على الممارسات المعتمدة حالياً في الحفاظ على التربة والمياه، وتقديم توصيات عملية لتحسينها.

وقد شدد الرئيس غزالة خلال اللقاء على أهمية التعاون الدولي في هذا المجال، داعيًا إلى دعم إعداد رؤية بيئية ضمن مخطط توجيهي متكامل، يُسهم في تعزيز الموارد المائية ومواجهة آثار التغير المناخي في المنطقة.