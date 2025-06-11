قائد الجيش زار قيادة اليونيفيل في الناقورة وشدد على دورها الأساسي والضروري في الجنوب

زار قائد الجيش العماد ​رودولف هيكل​ قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان- ​اليونيفيل​ في الناقورة، حيث اجتمع برئيسها وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو.

وجرى عرض آخر التطورات في قطاع جنوب الليطاني، وأهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين الجيش واليونيفيل ضمن إطار القرار ١٧٠١، إلى جانب الدور الأساسي والضروري لليونيفيل في جهود استعادة الاستقرار في الجنوب، وسط مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته وانتهاكاته لسيادة لبنان وأمنه، واحتلاله أراضيَ لبنانية، ما يعيق استكمال انتشار الجيش في الجنوب.