الجيش: دهم منزل المطلوب الملقب بـ"أبو سلة" في الشراونة وضبط معدات ومواد لتصنيع الكبتاغون

أعلنت قيادة الجيش، أنه "دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدات بر الياس والفاعور وأبلح وكسارة – زحلة منازل عدد من المطلوبين بجرم إطلاق النار، وأوقفت 6 أشخاص وضبطت أسلحة وذخائر حربية".

كذلك أعلنت القيادة، أن "دورية من مديرية المخابرات دهمت في منطقة ​الشراونة​ – بعلبك منزل المواطن (ع.م.ز.) الملقب بـ "أبو سلة"، المطلوب توقيفه بجرائم مختلفة منها إطلاق النار والاتجار بالمخدرات، وضبطت معدات ومواد لتصنيع الكبتاغون. وتجري المتابعة لتوقيف المطلوب".

وأكد أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".