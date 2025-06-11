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أعلنت قيادة الجيش، أنه "دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدات بر الياس والفاعور وأبلح وكسارة – زحلة منازل عدد من المطلوبين بجرم إطلاق النار، وأوقفت 6 أشخاص وضبطت أسلحة وذخائر حربية".
كذلك أعلنت القيادة، أن "دورية من مديرية المخابرات دهمت في منطقة الشراونة – بعلبك منزل المواطن (ع.م.ز.) الملقب بـ "أبو سلة"، المطلوب توقيفه بجرائم مختلفة منها إطلاق النار والاتجار بالمخدرات، وضبطت معدات ومواد لتصنيع الكبتاغون. وتجري المتابعة لتوقيف المطلوب".
وأكد أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: دهم منزل المطلوب الملقب بـ"أبو سلة" في الشراونة وضبط معدات ومواد لتصنيع الكبتاغون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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