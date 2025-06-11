مصادر الحدث: هانيبال القذافي يدخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله في لبنان

كشفت مصادر قناة "الحدث" بأن ​هانيبال القذافي​ دخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله في ​لبنان​.

وبحسب ما أفادت مصادر القناة، فإن القذافي بدأ إضرابه الأخير بعد تجاهل السلطات اللبنانية مطالب متكررة من وزارة العدل الليبية بضرورة إطلاق سراحه، مع تأكيدها استعدادها للتعاون وتقديم أي معلومات إضافية بشأن مصير الامام موسى الصدر.

وأشارت مصادر عائلية إلى أن القذافي يعاني من تدهور في حالته الصحية، والى أنه سبق له أن دخل في عدة إضرابات سابقة خلال السنوات الماضية، نُقل على إثرها إلى المستشفى في أكثر من مناسبة. وحمّلت العائلة السلطات اللبنانية مسؤولية الحفاظ على حياته وسلامته، مطالبة بإطلاق سراحه الفوري.