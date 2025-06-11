كشفت مصادر قناة "الحدث" بأن هانيبال القذافي دخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله في لبنان.
وبحسب ما أفادت مصادر القناة، فإن القذافي بدأ إضرابه الأخير بعد تجاهل السلطات اللبنانية مطالب متكررة من وزارة العدل الليبية بضرورة إطلاق سراحه، مع تأكيدها استعدادها للتعاون وتقديم أي معلومات إضافية بشأن مصير الامام موسى الصدر.
وأشارت مصادر عائلية إلى أن القذافي يعاني من تدهور في حالته الصحية، والى أنه سبق له أن دخل في عدة إضرابات سابقة خلال السنوات الماضية، نُقل على إثرها إلى المستشفى في أكثر من مناسبة. وحمّلت العائلة السلطات اللبنانية مسؤولية الحفاظ على حياته وسلامته، مطالبة بإطلاق سراحه الفوري.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الحدث: هانيبال القذافي يدخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.