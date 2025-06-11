ناصر الدين أطلق المرحلة الثانية من تعزيز الرعاية الصحية للأطفال: ملتزمون بصحة أطفالنا وتطوير قدرات المستشفيات الحكومية

أطلق وزير الصحة العامة الدكتور ​ركان ناصر الدين​ المرحلة الثانية من مشروع "​تعزيز الرعاية الصحية​ للأطفال" (​Enhancing Pediatric Healthcare​)، بعد إنجاز المرحلة الأولى بالشراكة مع "سلسلة الأمل" (La Chaîne de l'Espoir) وبتمويل من الإتحاد الأوروبي، وذلك في لقاء في وزارة الصحة العامة حضره ممثل عن الإتحاد الأوروبي وعدد من مدراء ​المستشفيات الحكومية​ التي ينفذ فيها المشروع وممثلي مراكز رعاية صحية أولية وجمعيات أهلية.

وأكد الوزير ناصر الدين في الكلمة التي ألقاها "أن من أولويات الوزارة أن تلقى الفئات الأقل قدرة ما تحتاج إليه من رعاية صحية وهذا ما تم العمل عليه من خلال هذا المشروع، حيث تم تحقيق إنجازات ملموسة في المرحلة الأولى ويتم العمل في خلال المرحلة الثانية المقبلة لتوسيع نطاق العمل بحيث يتم شمول المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير تخصصات طبية دقيقة لم تكن متاحة بسهولة من قبل. وأكد أن المرحلة الجديدة ستشهد نقلة نوعية في جودة الخدمات، وستمكن من الوصول إلى شريحة أوسع من الأطفال المحتاجين".

أضاف وزير الصحة العامة: "أن التزام الوزارة تجاه صحة الأطفال راسخ رغم كل التحديات التي يواجهها لبنان، فهم مستقبل الوطن ولكل طفل الحق في الحصول على أفضل رعاية صحية ممكنة بغض النظر عن ظروفه. ولفت الوزير ناصر الدين إلى أن اختيار تنفيذ القسم الأكبر من المشروع في المستشفيات الحكومية لم يكن صدفة بل هو يعكس إيمانًا راسخًا بالقدرة المتقدمة لهذه المستشفيات على تقديم رعاية صحية ممتازة. وقال: "إننا نؤمن بأهمية دعم القطاع العام، وتزويده بكل ما يلزم ليكون في طليعة المؤسسات التي تخدم مجتمعنا. وإن تعزيز قدرات مستشفياتنا الحكومية هو استثمار في مستقبل لبنان، وضمان حصول كل مواطن على حقه في الرعاية الصحية الجيدة".

وأكد "أن المستشفيات الحكومية ليست مستشفيات رديفة، بل إن دورها أساسي في تقديم الرعاية للمواطنين ولا سيما من هم أقل قدرة بهدف أن يحصلوا على الدرجة الأولى والممتازة من العناية". وختم بالقول:" إن مشروع تعزيز الرعاية الصحية للأطفال (Enhancing Pediatric Healthcare) ليس مجرد مبادرة طبية، بل هذا المشروع بصيص أمل لعائلات كثيرة، وشهادة على أن الإنسانية تتجاوز الحدود. فمن خلال هذه المبادرة، سيتم تعزيز قدرات المستشفيات الحكومية وتدريب الكوادر الطبية، وتوفير المعدات اللازمة لضمان رعاية صحية متقدمة للأطفال حديثي الولادة والخدج، والأطفال الذين يعانون من حالات صحية حرجة.

وكان رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة العامة هشام فواز قد قدم عرضا تقنيا حول المشروع أعلن فيه "أن المشروع أسهم في تغطية 1015 عملية جراحية لأطفال، وتكاليف إقامة في العناية الفائقة لـ 314 من حديثي الولادة. كما قدم دعمًا نفسيا لأطفال يتلقون العلاج وأهلهم والعاملين، إضافة إلى تدريب العاملين".

وأوضح فواز "أن المشروع نفذ في المرحلة الأولى في 6 مستشفيات حكومية وستتم إضافة عدد آخر من المستشفيات الحكومية في المرحلة الثانية التي تم إطلاقها اليوم".

كما تحدثت مديرة المشروع ساريل بجاني عن أهمية المشروع وقالت إنه من "خلال سلسلة الأمل وخبرتها الطويلة منذ العام 2005، تمكنت من توفير رعاية متخصصة للأطفال من خلال تقديم عمليات منقذة للحياة ودعم نفسي للأطفال وأهلهم وتدريب للكوادر الطبية بهدف ضمان جودة الخدمة". وتابعت:" أن المشروع يحقق أربعة أهداف مترابطة: حملات لتعزيز وعي المجتمع حول الأمراض الخطيرة عند حديثي الولادة والأطفال، تقوية قدرات العاملين في القطاع الصحي لتشخيص وإحالة الحالات المهددة للحياة، تحسين الوصول لرعاية طبية شاملة للأطفال الأكثر ضعفًا، ودعم الصحة النفسية للطفل الذي يخضع للعلاج ولمحيطه من عائلة ومعالجين". أضافت :" أن هذه الأنشطة تحققت بفعل الشراكة الوثيقة مع وزارة الصحة العامة. وشددت على أن الدعم الجماعي هو الطريق الوحيد للوصول إلى نظام صحي مستدام، منصف، ومتاح لكل طفل بلبنان".

وأكدت السيدة بجاني "أن سلسلة الأمل ستبقى ملتزمة بدعم المستشفيات الحكومية وتوفير رعاية شاملة، مع متابعة دقيقة لكل حالة، وضمان أن تُقدم كل خدمة إنسانية بطريقة آمنة ومسؤولة. ووعدت بإطلاق المزيد من المبادرات والمشاريع الجديدة لخدمة الأطفال الأكثر ضعفا وعدم حرمانهم من العلاج.