ترامب: على مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض الفائدة نقطة مئوية كاملة

طالب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ مجددا اليوم مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" ​خفض أسعار الفائدة​ نقطة مئوية، واصفا أحدث بيانات عن التضخم بأنها "رائعة". ولفت ترامب في تصريح له على منصته "تروث سوشيال"، الى انه "صدر للتو مؤشر أسعار المستهلكين، بيانات رائعة، على مجلس الاحتياطي الاتحادي أن يخفض أسعار الفائدة بواقع نقطة مئوية كاملة، سندفع فائدة أقل بكثير على الديون المستحقة، وهذا مهم جدا".

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