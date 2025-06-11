الكرملين: خفض سقف سعر النفط الروسي الذي اقترحته المفوضية الأوروبية لن يفيد أسواق الطاقة العالمية

اشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الى إن خفض سقف ​سعر النفط الروسي​ الذي اقترحته المفوضية الأوروبية لمعاقبة موسكو بسبب حرب أوكرانيا لن يساهم في ​استقرار أسواق الطاقة​ العالمية.

وعند سؤاله عن مقترح المفوضية، وصف بيسكوف مثل هذه العقوبات الغربية بأنها غير قانونية. وأضاف "مثل هذه الإجراءات لا تساهم بطبيعة الحال في استقرار أسواق الطاقة الدولية وسوق النفط". وذكر خلال مؤتمر صحفي يومي أجراه مع صحفيين عبر الهاتف، "بالطبع روسيا تشهد قيودا عديدة وهو ما نعتبره غير قانوني حتى الآن".

وأضاف "اكتسبت روسيا بالفعل بعض الخبرة المفيدة للغاية تمكنها من تقليل أي عواقب سلبية ناجمة عن مثل هذه القرارات".

واقترحت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء خفض سقف سعر مجموعة الدول السبع للنفط الخام الروسي إلى 45 دولارا للبرميل من 60 في مسعى لخفض إيرادات موسكو من الطاقة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن اجتماع زعماء مجموعة الدول السبع في كندا الأسبوع المقبل سيبحث وضع سقف جديد لسعر النفط.

واستقر سعر خام الأورال الروسي المقدر عند أقل من 60 دولارا للبرميل منذ أوائل نيسان، مما سمح باستئناف خدمات مزيد من شركات الشحن الغربية، ومعظمها من اليونان، مما أحدث وفرة في الناقلات وقلص أسعار الشحن.

وحظر التكتل شراء النفط من مصادر روسية، لكنه أعفى الخام الروسي المستورد عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب دروجبا الذي مده الاتحاد السوفيتي ليمر عبر المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.