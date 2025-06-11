شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المؤتمر: شائعات الإخوان المسمومة محاولة فاشلة للنيل من استقرار مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور السعيد غنيم، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن ما تبثه جماعة الإخوان الإرهابية من أكاذيب وشائعات عبر منصاتها الإعلامية الممولة ما هو إلا حلقة جديدة من مسلسل الفشل فى استهداف الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الشائعات لن تنطلى على الشعب الذى أصبح أكثر وعيًا وإدراكًا لحقيقة الجماعة وأهدافها التخريبية.

وقال غنيم، إن الجماعة الإرهابية تعيش حالة من الإفلاس السياسى والإعلامى، بعدما انكشفت أمام العالم أجمع، ورفضها المصريون عقب ثورة 30 يونيو، موضحًا أن ما تنشره من معلومات مضللة حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى مصر هدفه نشر الفوضى وبث الإحباط، لكن وعى المصريين وتماسك مؤسسات الدولة أفسد تلك المخططات.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أن الدولة المصرية تحقق إنجازات ملموسة فى مختلف القطاعات، من بنية تحتية ومشروعات قومية وتنمية شاملة، وهو ما يُسقط كل دعاوى الإخوان وأكاذيبهم الممنهجة، مؤكدًا أن الشعب المصرى أصبح مدركًا لحجم التحديات التى تواجهها الدولة، ويقف خلف قيادته صفًا واحدًا.

ودعا الدكتور السعيد غنيم، إلى ضرورة استمرار وسائل الإعلام فى فضح أكاذيب الجماعة وتفنيدها بالحقائق، والعمل على رفع مستوى الوعى المجتمعى، لا سيما فى ظل المعركة المستمرة مع قوى الشر التى لا تريد الخير لمصر وشعبها.

وأكد فى ختام تصريحاته أن مصر قوية بقيادتها وجيشها وشعبها، ولن تنجح أى محاولات مغرضة فى التأثير على مسيرتها نحو التنمية والاستقرار.