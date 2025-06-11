25 قتيلا من منتظري المساعدات بغزة

أفادت مصادر في مستشفيات غزة بمقتل 35 شخصا في قصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة بالقطاع بينهم 25 من منتظري المساعدات.

وفي وسط القطاع، استهدف قصف إسرائيلي مجموعة مواطنين في شارع البيئة في مدينة دير البلح؛ ما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وفي جنوب القطاع قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون، في قصف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في مواصي بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس. كما استهدفت سلسلة غارات للجيش الإسرائيلي وسط مدينة خان يونس. وقصفت الطائرات الإسرائيلية بالتزامن مع قصف مدفعي منطقتي قيزان أبو رشوان والبطن السمين في خان يونس.

ووفقا لوكالة (RT) الروسية، فإن برنامج الأغذية العالمي حذر من المجاعة في غزة وقال: منذ 19 مايو لم نتمكن من إدخال سوى كميات محدودة من المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة.. منذ استئناف المساعدات أدخلنا 700 شاحنة فقط مقارنة بـ600 و700 شاحنة كانت تدخل يوميا. ولدرء المجاعة نحتاج إلى دعم سكان غزة بشكل منتظم بتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.. ولا يزال الخوف من المجاعة داخل قطاع غزة مرتفعا للغاية.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة لليوم الـ86 من استئناف العمليات العسكرية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفا عنيفا على مناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع فرض حصار مشدد، تسبب في أزمة إنسانية خانقة وحالة تجويع غير مسبوقة طالت مئات الآلاف من السكان، وخاصة النازحين.