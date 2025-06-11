نوّه أصحاب وشركات معامل تصنيع الألمنيوم في لبنان بوزير الصناعة جو عيسى خوري، بعد البدء بتطبيق قرار حماية صناعة الألمنيوم الذي يحمل الرقم 54/1، والذي قضى بتنظيم عملية استيراد قواطع الألمنيوم وإخضاعها لمواصفات ومعايير مشددة.
وجاء في بيان لهم: "اليوم شهدنا بأم العين كيف رفضت الوزارة، وتحديدًا وزير الصناعة جو عيسى الخوري، إدخال كميات من الألمنيوم دون فحصها، ودون الالتزام بالمواصفات، مع الإصرار على الكشف والتأكد من مطابقتها للمعايير المطلوبة".
وأكد البيان أن حماية الصناعة "باتت اليوم واقعًا ملموسًا لا شعارًا، ونراه يتحقق بوضوح، وهو ما سينعكس إيجابًا على تشغيل معاملنا وزيادة فرص العمل في القطاع".
كانت هذه تفاصيل خبر أصحاب شركات ومعامل تصنيع الالمنيوم في لبنان نوهوا بقرار وزير الصناعة البدء بتطبيق حماية الصناعة الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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