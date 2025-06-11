اندلاع حريق نتيجة تفجير ذخائرغير منفجرة في حقل القليعة والدفاع المدني يعمل على اخماده

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" باندلاع ​حريق​ نتيجة تفجير فوج الهندسة في الجيش اللبناني ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة. وتعمل فرق الدفاع المدني اللبناني على اخماده.

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