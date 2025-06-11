فضل الله زار الشيخ عودي مطمئنا الى صحته: ندين الاعتداء الاثم عليه ويجب منع تكرار ما حصل

زار العلامة السيد علي فضل الله، مع وفد من مؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله الشيخ ياسر عودي في منزله، مطمئنا إلى صحته بعد الاعتداء الذي تعرض له في حارة حريك.

وبعد الزيارة، دان فضل الله "بشدة هذا الاعتداء الاثم على الأخ العزيز الشيخ ياسر عودي وهو من العلماء الذين لهم دورهم الرسالي وفي العمل على تربية المجتمع على قيم العدالة ومحاربة الفساد والانحراف الأخلاقي والإيماني".

وحذر "من هذا التصرف الذي يمس باستقرار الوحدة الداخلية وخلق بذور الفتن والانقسامات داخل المجتمع ولاسيما ونحن نعيش أصعب التحديات والضغوط على مختلف المستويات".

وتوجه فضل الله بالدعوة إلى كل الحرصاء على الاستقرار الداخلي الى اتخاذ المواقف الحاسمة والرادعة امام ما جرى لمنع تكرار ما حصل وحتى لا يكون استخدام العنف الوسيلة لحل الخلافات ما ينعكس سلبا على هذا التنوع سواء على صعيد الوطن أو الطائفة"، مشددا على "أن تأخذ العدالة مجراها وبعيدا عن أي تدخلات تمس بها".