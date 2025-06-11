المدير العام لأمن الدولة زار "الريجي": مؤسسة وطنية تشبه طموحات شباب لبنان

زار المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس المقر الرئيسي لإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في الحدت، حيث اطلع على تجربتها، واصفاً إياها في كلمة دوّنها في السجّل الذهبي بأنها "مؤسسة وطنية تشبه طموحات شباب لبنان.
وبحث لاوندس مع رئيس "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي في سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجال مكافحة التهريب والتزوير،
وكانت للواء لاوندس جولة في "الريجي" شملت مصنع السجائر. ومحطة توليد الكهرباء وأقسام المعلوماتية والارشفة والصحة والسلامة والجودة وغرفة المراقبة، و قاعة التدريب، حيث شاهد لاوندس فيلماً وثائقياً عن تاريخ إدارة الحصر، وتبادل مع سقلاوي درعين تذكاريتين.
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