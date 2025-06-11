رويترز عن ترامب: توصلنا إلى اتفاق مع الصين وسيتم استيراد المعادن النادرة منها

نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تأكيده التوصل إلى اتفاق مع الصين يشمل عدداً من القضايا الاقتصادية والتجارية.

وأشار ترامب إلى أنّ الاتفاق يتضمّن استيراد الولايات المتحدة للمعادن النادرة من الصين، مشددًا على أنّ الرسوم الجمركية الإجمالية التي ستحصل عليها الولايات المتحدة ستبلغ 55%، في حين ستحصل الصين على نسبة 10%.

وأضاف أنّ الاتفاق يشمل أيضًا السماح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالكليات والجامعات الأميركية.