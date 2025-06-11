نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تأكيده التوصل إلى اتفاق مع الصين يشمل عدداً من القضايا الاقتصادية والتجارية.
وأشار ترامب إلى أنّ الاتفاق يتضمّن استيراد الولايات المتحدة للمعادن النادرة من الصين، مشددًا على أنّ الرسوم الجمركية الإجمالية التي ستحصل عليها الولايات المتحدة ستبلغ 55%، في حين ستحصل الصين على نسبة 10%.
وأضاف أنّ الاتفاق يشمل أيضًا السماح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالكليات والجامعات الأميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن ترامب: توصلنا إلى اتفاق مع الصين وسيتم استيراد المعادن النادرة منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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