أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان للـLBCI أن إدراج المفوضية الأوروبية للبنان على قائمة الدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) يعود إلى قرار اتُّخذ في تشرين الاول 2024، وذلك نتيجة لإدراج لبنان على قائمة مجموعة العمل المالي (FATF).
وأوضحت البعثة أن هذا القرار يُرسَّخ رسميًا في الوقت الراهن، وهو لا يعكس أداء الحكومة اللبنانية الحالية، سواء من ناحية التقدم في الإصلاحات أو التقصير فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر LBCI عن بعثة الاتحاد الأوروبي: إدراج لبنان على قائمة الدول عالية المخاطر مرتبط بـFATF ولا علاقة له بأداء الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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