الميزانية البريطانية: حصة الأسد للتعليم والمنازل والصحة والدفاع

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية عن تخصيص المزيد من الأموال للمدارس وهيئة الخدمات الصحية الوطنية والدفاع مع كشف الوزيرة لتفاصيل الميزانية العامة الجديدة.

وفي كلمتها أمام مجلس العموم، اليوم الأربعاء، كشفت وزيرة الخزانة رايتشل ريفز عن ميزانيات كل وزارة حكومية، بالإضافة إلى أوجه استثمار المليارات. لكنّ حزب المحافظين وصف هذه الخطوة بأنها "مقامرة اقتصادية خطيرة تُعرّض مستقبل البلاد المالي للخطر".

وأعلنت وزيرة الخزانة عن مراجعة الإنفاق، مع خطط لاستثمار مليارات الجنيهات الإسترلينية في جميع أنحاء المملكة المتحدة. ومع ذلك، أقرّت بأنّ "الكثير من الناس" لم يشعروا بعد بفوائد عمل الحكومة.

في مجلس العموم، ستُقرّ ميزانيات كل وزارة حكومية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع توقعات بزيادة الدعم للمدارس والدفاع وهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وتعهدت الوزيرة ريفز بإنفاق مبالغ طائلة في جميع أنحاء البلاد "لضمان أن يكون التجديد ملموسًا في حياة الناس اليومية ووظائفهم ومجتمعاتهم".

كما تعهدت بوضع "إصلاحات تضمن استفادة البلدات والمدن خارج لندن وجنوب شرق البلاد من استثمارات جديدة".

وقالت ريفز: "هذه الحكومة تُجدد بريطانيا. لكنني أعلم أن الكثير من الناس في أجزاء كثيرة من البلاد لم يشعروا بذلك بعد.

وأضافت: مهمة هذه الحكومة - مهمتي - والغرض من مراجعة الإنفاق هذه - هو تغيير ذلك... حتى يتمكن الناس من زيارة الطبيب عند الحاجة. ليشعروا بالأمان في عملهم. ويشعروا بالأمان في شوارعهم الرئيسية.

أولويات الطبقة العاملة

وقالت إن أولويات مراجعة الإنفاق هذه هي أولويات الطبقة العاملة. الاستثمار في أمن بلدنا وصحته واقتصاده، حتى يكون العمال في جميع أنحاء البلاد أفضل حالًا."

وأكدت السيدة ريفز رسميًا "أكبر استثمار محلي على الإطلاق في البنية التحتية للنقل في مناطق المدن الإنجليزية" - بقيمة 15.6 مليار جنيه إسترليني - بالإضافة إلى 86 مليار جنيه إسترليني "لتعزيز العلوم والتكنولوجيا"، بما في ذلك من خلال بناء محطة سايزويل سي للطاقة النووية.

كما أعلنت عن تمديد الحد الأقصى البالغ 3 جنيهات إسترلينية لأجور الحافلات، وفقًا لما علمته سكاي نيوز. وكان من المقرر أن ينتهي هذا الحد الأقصى - الذي رفعه حزب العمال من جنيهين إسترلينيين - بنهاية هذا العام.

خطط بناء منازل

وكشفت وزيرة الخزانة عن 39 مليار جنيه إسترليني لبرنامج جديد للمنازل بأسعار معقولة على مدى السنوات العشر المقبلة، حيث تسعى الحكومة إلى تكثيف بناء المساكن لتحقيق تعهدها في بيانها الانتخابي ببناء 1.5 مليون منزل جديد بحلول نهاية هذا البرلمان.

وفي كلمتها، جادلت وزيرة الخزانة بأن: "الخيارات المتاحة في مراجعة الإنفاق هذه ممكنة فقط بفضل الاستقرار الذي أدخلته والخيارات التي اتخذتها في الخريف".

وشمل أحد هذه الخيارات خفض بدل وقود الشتاء لجميع المتقاعدين تقريبًا - وهو قرار تراجعت عنه الحكومة الآن بتكلفة 1.25 مليار جنيه إسترليني. ومع ذلك، من غير المتوقع أن توضح من أين ستأتي هذه الأموال حتى صدور الميزانية هذا الخريف.

وقالت السيدة ريفز للنواب: "لقد اتخذتُ خياراتي. فبدلاً من الفوضى، اخترتُ الاستقرار. وبدلاً من التراجع، اخترتُ الاستثمار. وبدلاً من التراجع، اخترتُ التجديد الوطني. هذه خياراتي. هذه خيارات هذه الحكومة. هذه خيارات الشعب البريطاني."

موقف حكومة الظل

وإذ ذاك، قال وزير الخزانة في حكومة الظل المحافظة، السير ميل سترايد، قال إن هذه ستكون "مراجعة الإنفاق على أساس 'أنفق اليوم، وفرض الضرائب غداً'" - مجادلاً بأن الحكومة "تنفق أموالاً لا تملكها، دون خطة موثوقة لتغطية نفقاتها."

وقال في بيان: "تتحدث رايتشل ريفز عن 'خيارات صعبة' - لكن خيارها الحقيقي كان اتباع الطريق السهل. إنفاق المزيد، والاقتراض أكثر، والتفاؤل. لن تكون مراجعة الإنفاق هذه خطة للمستقبل - بل ستكون مقامرة خطيرة على الاستقرار الاقتصادي لبريطانيا."

وتابع سترايد: "اليوم، سنسمع شعارات، وتلفيقاً، وتهنئة ذاتية - ولكن ليس الحقيقة. لا تنخدعوا." "وخلف هذه الدعاية تكمن مقامرة اقتصادية خطيرة تهدد المستقبل المالي للبلاد".